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  4. 09 Kasım 2020 20:55

Dehşete düşüren olay! Emniyet kemeriyle intihar etti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, TIR sürücüsü Fatih K. (36), emniyet kemerine kendini asarak intihar etti.

Dehşete düşüren olay! Emniyet kemeriyle intihar etti
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Olay, 18.00 sıralarında D-100 kara yolu Uzuntarla mevkisinde bulunan bir lokantanın otoparkında meydana geldi. TIR sürücüsü Fatih K., otoparka geldikten bir süre sonra aracında bulunan emniyet kemerine kendini asarak, intihar etti.

Park yerinde TIR'ın kapısının açık olduğunu ve sürücüsünün kapıdan sarktığını görenler durumu 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Fatih K.'nin öldüğünü belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Jandarma ekiplerinin TIR'ın içerisinde ve çevresinde yaptıkları incelemenin ardından Fatih K.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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