Denizde kaybolan yabancı uyruklu gencin cesedi bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yasak olmasına rağmen denize giren ve kaybolan Irak uyruklu gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, önceki gün saat 20.00 sıralarında Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi'nde meydana geldi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yasak olmasına rağmen 1'i kadın 3 kişi, denize girdi. Ancak grup, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Cankurtaranlar ve çevredekiler 2 kişi denizden çıkarırken, J.A.Z. ise kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen deniz polisi, AFAD, jandarma ve cankurtaran ekipleri Z. için arama çalışması başlattı.

Bugün, sabah saatlerinde Z., hareketsiz halde su yüzeyinde görüldü. Cankurtaranlar tarafından fark edilen J.A.Z. kıyıya çıkarıldı. Hayatını kaybettiği belirlenen Z.'nin cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Karasu Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

DHA