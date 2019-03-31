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  4. 31 Mart 2019 14:47

Denizli 4,9'luk depremle sarsıldı !

Denizi'nin Acıpayam ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Denizli 4,9'luk depremle sarsıldı !
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Denizli'nin yanı sıra İzmir, Aydın ve Muğla'da da hissedilen deprem, paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Acıpayam ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 14.30'da meydana geldi. Yerin 6.98 kilometre derinliğinde olan deprem, Denizli'nin yanı sıra İzmir, Aydın ve Muğla'da da hissedildi. Deprem bölgede paniğe neden oldu. Depremin herhangi bir hasara yol açıp açmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Denizli'de 20 Mart günü merkez üssü Acıpayam ilçesi olan 5.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, birçok ev hasar görürken, sonraki süreçte de bölge beşik gibi sallanmıştı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin ilçenin Karahüyük Mahallesi, büyüklüğünü ise 5.1 olarak açıkladı.

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