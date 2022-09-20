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  4. Denizli'de TIR ile işçi midibüsü çarpıştı: 17 yaralı

Denizli'de TIR ile işçi midibüsü çarpıştı: 17 yaralı

Denizli'de TIR ile işçi midibüsü çarpıştı: 17 yaralı

Denizli'nin Honaz ilçesinde, dorsesi takılı olmayan TIR ile mermer fabrikası işçilerinin taşındığı midibüsün çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Kaklık Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Adem E. yönetimindeki 01 AL XXX plakalı ve dorsesi takılı olmayan TIR ile İsmail D.'in kullandığı 20 UA XXX plakalı servis midibüsü, kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

Kazada midibüs, sürüklenerek yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, midibüste bulunan yaralıları çıkardı.

Midibüsteki 24 kişiden hafif yaralanan 17'si, ambulanslarla Denizli devlet, Servergazi devlet, Honaz devlet ve Pamukkale Üniversitesi hastanelerine kaldırıldı. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürerken, midibüsteki işçilerin, mermer fabrikasında çalıştığı belirtildi. TIR sürücüsü Adem E. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. 

Etiketler DENİZ TIR
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