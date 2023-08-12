  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Depremde hasar almıştı... Bugün iskambil kulesi gibi yıkıldı!

Depremde hasar almıştı... Bugün iskambil kulesi gibi yıkıldı!

Güncelleme:

Diyarbakır’da Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ağır hasarlı binaların yıkımı devam ederken, çalışmaların sürdürüldüğü 8 katlı Öz Teknik Sitesinin C bloku ortadan ikiye ayrıldı.

‘Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından Diyarbakır’da binlerce bina hasar gördü. Yaraların sarılması için hız kesmeden devam eden çalışmalar, ağır hasarlı binaların yıkılmasıyla sürüyor.

Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesinde depremde ağır hasar gören Öz Teknik Sitesinin yıkım çalışmaları iki hafta önce başlamıştı. Yıkımı devam eden sitenin C bloku çalışma esnasında ortadan ikiye ayrıldı.

Yürekleri ağza getiren o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Etiketler Asrın felaketi deprem felaket ağır hasarlı bina yıkım
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bunaltıcı sıcaklar geri dönüyor... Meteoroloji'den kritik uyarı!
Türkiye'nin tescilli güzeli denizde sevgilisiyle aşka geldi
SGK duyurdu: Yapılandırma affına da af geldi!
Perseid Meteor yağmuru depremi tetikler mi ?
Prof. Dr. Naci Görür İstanbul depremi için tarih verdi
Yenilenen Türkiye'nin en çok sevilen SUV Türkiye'ye geliyor
Malatya art arda depremlerle sarslıdı
Yüzde 100 elektrikli 400 km menzilli SUV Türkiye'de
Pes! Muhalefetin ''mazeret'' listesi ortaya çıktı
Erdoğan 21 AK Partili İl Başkanı'nı görevden aldı