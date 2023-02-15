Depremzedelerin enkaz altında kaldıkları anlar kamerada

Kahramanmaraş merkezli iki depremden etkilene 10 ilde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, enkaz altında kalan vatandaşların o anları kayıt altına aldığı görüntüler de gelmeye başladı.

Sosyal medyada ortaya çıkan bir görüntüde bir ailenin yaşadıkları tüyleri diken diken etti.

Yıkılan evlerinin enkazında dört gündür kurtarılmayı bekleyen anne, baba ve çocuktan oluşan üç kişilik aile, dört gün boyunca nasıl bir ortamda yaşadıklarını kayıt altına aldı. ‘Enkazda dördüncü günümüz, Allah bir daha yaşatmasın’ notuyla paylaşılan videoda tavanın çöktüğü görülüyor.

Tele1