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  4. 04 Aralık 2020 17:35

Deterjan fabrikasında korkutan yangın

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde deterjan ve temizlik malzemeleri üreten bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Deterjan fabrikasında korkutan yangın
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Fatih Mahallesi'nde, deterjan ve temizlik malzemeleri üreten bir fabrikada, saat 16.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kimyasal maddelerin de etkisiyle kısa sürede büyüdü. Gökyüzüne yükselen siyah dumanlar şehrin birçok yerinden görülürken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin yakındaki iki binaya sıçrama ihtimali paniğe neden oldu. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.



DHA

denizli , pamukkale , deterjan fabrikası
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