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DEVA Partisi üyelerine bıçaklı saldırı

DEVA Partisi üyelerine bıçaklı saldırı
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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol, Kağıthane teşkilatının esnaf ziyareti kapsamında yumruklu ve bıçaklı saldırıya uğradığını duyurdu.

DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol, Kağıthane teşkilatının esnaf ziyareti sırasında bir şahıs tarafından iki parti üyesine bıçaklı ve yumruklu saldırı olduğunu duyurdu. Erol, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

2 KİŞİ YARALANDI

“Kağıthane ilçe teşkilatımız esnaf ziyareti yaptığı sırada, motorlu bir şahıs tarafından teşkilatımıza bir saldırı gerçekleşmiştir. Önce yumrukla ardından da bıçakla saldıran şahıs, gençlik teşkilatımızdan Talha Ş. ve Hasan Ü.'nün yaralanmasına sebep olmuştur.

Teşkilat mensuplarımızın tedavisi devam etmektedir. Olay emniyet güçlerine bildirilmiştir. Teşkilatımıza geçmiş olsun diyorum. Sürecin takipçisi olacağız.”

Olay sonrasında Erol, saldırıda yaralanan ve Hamidiye Etfal Hastanesi'nde tedavi gören partilileri ziyaret etti.

ANKA

Etiketler deva partisi esnaf ziyareti bıçaklı saldırı
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