  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Devlet hastanesinde sapık hemşire skandalı

Devlet hastanesinde sapık hemşire iddiası: ''5 hemşireyi taciz etti''

Devlet hastanesinde sapık hemşire iddiası: ''5 hemşireyi taciz etti''
Güncelleme:

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesi devlet hastanesinde görev yapan bir erkek hemşire hakkında 5 kadın hemşireyi taciz ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Olay geçen hafta Kelkit Devlet Hastanesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, hastanede hemşire olarak görev yapan ve bir sağlık sendikasının ilçe temsilcisi olduğu öğrenilen A.S., 5 kadın hemşire tarafından taciz suçlamasıyla şikayet edildi.

Kadın hemşirelerin şikâyet dilekçelerini üst yönetime iletmelerinin ardından konuyla ilgili hem Kelkit Cumhuriyet Başsavcılığı hem de Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü tarafından jet hızında soruşturma başlatıldı.

Kelkit Devlet Hastanesi’nde görev yapan 5 kadın hemşireye hem sözlü hem de fiziksel tacizde bulunduğu iddiasıyla suçlanan erkek hemşire A.S., geçici olarak Şiran Devlet Hastanesi’nde görevlendirilirken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İHA

Etiketler Kelkit ilçesi devlet hastanesi devlet hastanesi taciz hemşire
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul Havalimanı'nda dev operasyon kamerada İstanbul Havalimanı'nda dev operasyon kamerada İşte hem doğalgaz hem de elektrik faturalarını yüzde 30 düşürmenin yolu İşte hem doğalgaz hem de elektrik faturalarını yüzde 30 düşürmenin yolu İslam Memiş'ten hem küçük hem de büyük yatrımcıya altın uyarısı İslam Memiş'ten hem küçük hem de büyük yatrımcıya altın uyarısı Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Merkez Bankası faiz kararını açıkladı UEFA skandalı itiraf etti: ''VAR çizgisi yanlış çizildi'' UEFA skandalı itiraf etti: ''VAR çizgisi yanlış çizildi'' İstanbul'da havada kaos: Uçaklar dönüp duruyor İstanbul'da havada kaos: Uçaklar dönüp duruyor Abdülkadir Selvi ile İsmail Dükel CNN Türk canlı yayınında birbirine girdi Abdülkadir Selvi ile İsmail Dükel CNN Türk canlı yayınında birbirine girdi Dünyanın en uzun kadını ile dünyanın en kısa kadını yan yana Dünyanın en uzun kadını ile dünyanın en kısa kadını yan yana Kahvehaneye pompalı tüfekle baskın kamerada Kahvehaneye pompalı tüfekle baskın kamerada Sinan Ateş'in ablasına saldırı emrini vermişti, eşini ve eşinin sevgilisini öldürüp kaçtı Sinan Ateş'in ablasına saldırı emrini vermişti, eşini ve eşinin sevgilisini öldürüp kaçtı
Yandaş Cem Küçük'ten canlı yayında Atatürk'e çirkin iftira! Yandaş Cem Küçük'ten canlı yayında Atatürk'e çirkin iftira! 13 yaşındaki çocuktan coin vurgunu: Saniyeler içinde binlerce dolar kazandı 13 yaşındaki çocuktan coin vurgunu: Saniyeler içinde binlerce dolar kazandı CHP'li isimler Rezan Epözdemir CIA ile yan yana MOSSAD'la aynı masada! CHP'li isimler Rezan Epözdemir CIA ile yan yana MOSSAD'la aynı masada! Erkek güzellik yarışması Mr. World'te bir zeybek... Erkek güzellik yarışması Mr. World'te bir zeybek... Genç kadının yolunu kesip taciz etmişlerdi... Pişkinlikleri ''pes'' dedirtti! Genç kadının yolunu kesip taciz etmişlerdi... Pişkinlikleri ''pes'' dedirtti! Turizmin başkentinde ürküten kıyamet senaryosu Turizmin başkentinde ürküten kıyamet senaryosu Albaya 11 askere cinsel saldırıdan 42,5 yıl hapis cezası Albaya 11 askere cinsel saldırıdan 42,5 yıl hapis cezası Türkiye buz kesecek: Hava sıcaklıklar 15 derece birden düşecek Türkiye buz kesecek: Hava sıcaklıklar 15 derece birden düşecek Süleyman Soylu ''Hakkını helal et'' dedi, Sırrı Süreyya Önder espriyi patlattı Süleyman Soylu ''Hakkını helal et'' dedi, Sırrı Süreyya Önder espriyi patlattı