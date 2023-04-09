Dilenciler saç saça baş başa birbirine girdi

İstanbul Arnavutköy'de trafik ışıklarında duran araçların sürücülerinden para isteyen dilenciler arasında saç saça baş başa kavga çıktı. O anlar kameraya yansıdı.

Arnavutköy Habipler yolunda bulunan Membaa Mevkiisindeki trafik ışıklarında dilenen kadınlar, para için birbirleri ile kavga etti. 4 kadının kavgasını izleyen 3-4 yaşlarındaki çocukları ise ağladı. 7 yaşındaki bir kız çocuğu da annesini korumaya çalışırken kadınlardan biri tarafından saçlarından tutulup yere savrularak darbedildi. Trafikteki sürücülerin kornalara basarak kavgayı durdurmaya çalıştığı o anlar cep telefonu kameraları tarafından kaydedilirken, kimsenin araçlarından inerek kadınların kavgasını ayırmadığı görüldü.

DHA