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  4. 25 Ağustos 2020 21:24

Diyarbakır'da katliam gibi kavga: 3 ölü, 2’si ağır 5 yaralı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Kavga sonucunda 3 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da katliam gibi kavga: 3 ölü, 2’si ağır 5 yaralı
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Olay, Diyarbakır’ın Lice ilçesi Güçlü Mahallesi ve Serin Mahallesi arasında meydana geldi. Köylüler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Daha sonra sözlü tartışma silahlı çatışmaya dönüştü.

Kavgayla birlikte çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve çok sayıda 112 Sağlık ekibi sevk edildi. Olayda ilk belirlemelere 3 kişi hayatını kaybederken, 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanelerine sevk edildi. Jandarma, köyde güvenlik tedbirlerini alırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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