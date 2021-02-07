Diyarbakır'da korkunç olay! Toprağa gömülü ceset bulundu

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Hasırlı Mahallesi bölgesinde geçekleştirilen çalışmalar esnasında toprağa gömülü bir ceset bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, cesedin kime ait olduğunun tespit edilmesi için incelemeler sürüyor.
İHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol