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  4. 07 Şubat 2021 17:18

Diyarbakır'da korkunç olay! Toprağa gömülü ceset bulundu

Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı Hasırlı Mahallesi’nde toprağa gömülü bir ceset bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin kime ait olduğu araştırılıyor.

Diyarbakır'da korkunç olay! Toprağa gömülü ceset bulundu
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Hasırlı Mahallesi bölgesinde geçekleştirilen çalışmalar esnasında toprağa gömülü bir ceset bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, cesedin kime ait olduğunun tespit edilmesi için incelemeler sürüyor.

İHA

ceset , diyarbakır
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