  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Diyarbakır'da sopalı-bıçaklı kavga

Diyarbakır'da sopalı-bıçaklı kavga

Diyarbakır'da sopalı-bıçaklı kavga
Güncelleme:

Diyarbakır'da, husumetli aileler arasında çıkan sopalı-bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı, 4 kişi de gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Bismil ilçesi Akpınar Mahallesi Sanat Sokağı’nda meydana geldi. Aralarında husumet olan iki ailenin fertleri arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 4 kişi, yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, kavga eden tarafları biber gazı sıkarak ayırırken, 4 kişiyi de gözaltına aldı. Yaralılar da yakınlarınca hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

DHA

Etiketler diyarbakır kavga husumet
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dünya Kupası'na damga vuran Hırvat güzelden dikkat çeken itiraflar
Emeklinin bayram ikramiyesine de seçim zammı
İstanbul'da yabancı uyruklu terörü: Palalarla mekan bastılar!
Alıcı da satıcı da çaresiz: İkinci el otomobil piyasası kitlendi!
Nesrin Cavadzade'nin cesur transparanı ''eyvah'' dedirtti
Faiz kararı sonrası Dolar, Euro ve altında son durum
Emeklilikte düşük emekli maaşı almak istemeyenler dikkat!
Müjde! Elektrik faturalarında iadeler başladı
''İkinci el'' yok artık dedirten hırsızlık: Sattı, çaldı, parçalayıp tekrar sattı
Cumhur İttifakı'nda deprem! ''AK Partililer bizi eziyor'' deyip istifa etti