Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katili yakalandı! Suç dosyası kabarık
Sosyal medyada ''Diyarbakırlı Ramazan Hoca'' olarak tanınan kişinin katil zanlısı yakalandı.
Olay, dün saat 14.00 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi'nde R.P.'ye ait çay ocağında meydana geldi. P.'nin bıçaklandığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan P., ambulansla hastaneye kaldırıldı. P. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
SUÇ DOSYASI KABARIK
Polis ekiplerinin çalışmasıyla şüpheli E.B. (24) yakalanırken, olayda kullandığı bıçak ve kıyafetlerde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin Beyoğlu'nda oturduğu, 'Kasten yaralama', 'Tehdit', 'Mala zarar verme', 'Hırsızlık' suçlarından 9 kaydı olduğu öğrenildi.
DHA
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