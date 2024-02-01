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Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katili yakalandı! Suç dosyası kabarık

Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katili yakalandı! Suç dosyası kabarık
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Sosyal medyada ''Diyarbakırlı Ramazan Hoca'' olarak tanınan kişinin katil zanlısı yakalandı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi'nde R.P.'ye ait çay ocağında meydana geldi. P.'nin bıçaklandığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan P., ambulansla hastaneye kaldırıldı. P. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Polis ekiplerinin çalışmasıyla şüpheli E.B. (24) yakalanırken, olayda kullandığı bıçak ve kıyafetlerde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin Beyoğlu'nda oturduğu, 'Kasten yaralama', 'Tehdit', 'Mala zarar verme', 'Hırsızlık' suçlarından 9 kaydı olduğu öğrenildi. 

Diyarbakırlı Ramazan Hoca ''tehdit ediliyorum'' demişDiyarbakırlı Ramazan Hoca ''tehdit ediliyorum'' demiş3. Sayfa

 

DHA

Etiketler diyarbakırlı ramazan hoca katil zanlısı
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