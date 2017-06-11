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  4. 11 Haziran 2017 12:44

Doldur-boşalt sırasında şehit oldu !

Diyarbakır'da 7'nci Kolordu Komutanlığı'nda nöbet kulübesinde bir askerin "doldur-boşalt" yaptığı sırada kaza ile başka bir askeri kafasından vurdu.

Doldur-boşalt sırasında şehit oldu !
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Diyarbakır'da, 7'nci Kolordu Komutanlığı içerisindeki nöbet kulübesinde bir askerin 'doldur- boşalt' yaptığı sırada kaza ile silahın ateş almasıyla başına kurşun isabet eden er Onur Yaman olay yerinde yaşamını yitirdi.

7'nci Kolordu Komutanlığı içerisinde bulunan 2 no'lu kulede dün saat 20.40 sıralarında meydana gelen olayda bir asker elinde bulunan G-3 piyade tüfeğine 'doldur boşalt' yaptığı sırada silahın ateş alması sonucu mermi aynı kulübede nöbet tutan ulaştırma bölüğündeki er Onur Yaman'ın başına isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan er Yaman, olay yerinde yaşamını yitirdi. Silah sesinin duyulması üzerine gelen askerler durumu yetkililere bildirdi. Olay yeri inceleme ekipleri sevk edildiği kulede yaklaşık 2 saat inceleme yapıldı. Soruşturma sürdürülüyor

DHA

kaza , şehit , doldur boşalt