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  4. 27 Mayıs 2018 14:21

Domuzlar için kapan kurup onu yakaladılar

Artvin'in Arhavi ilçesinde domuzlara karşı kurulan kapana düşen boz ayı kurtarıldı.

Domuzlar için kapan kurup onu yakaladılar
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Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir çay bahçesine, köylülerin  ürünlerini domuzların verdiği zarardan korumak için kurduğu kapana boz ayı düştü.

Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar  Artvin Şube Müdürü Yunus Aydemir, harekete geçti.

Artvin ve Rize şube müdürlükleri personelinden oluşturulan 8 kişilik  kurtarma ekibi, olay yerine gelerek çalışma başlattı.

Güvenlik önlemi altında tuzağın bulunduğu alanda incelemede bulunan  ekip, içerisinde uyuşturucu iğne bulunan tüfekle ayıya ateş etti.

Bir süre sonra bayılan ayıya yaklaşan ekip, yaklaşık 2 saatlik çalışma  sonucu hayvanın tellere dolanan sağ ön ayağını kurtardı.

Ekipteki veteriner hekimlerce yapılan sağlık kontrolünün ardından boz  ayı, doğal ortamına bırakıldı.

Tuzağa düşen boz ayının, 11 yaşlarında ve erkek olduğu tespit edildi.

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