Düğünde havaya ateş açan doktorun feci sonu

Konya'nın Akşehir ilçesinde, düğünde havaya ateş ederken kendini vurduğu öne sürülen doktor yaşamını yitirdi.



İddiaya göre, Akşehir 2 No'lu Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinden Hasan Akdemir (39), Kozağaç Mahallesi'nde arkadaşının oğlunun sünnet düğününde tabancayla havaya ateş açtı.

Bu sırada tutukluk yapan tabancasını kontrol etmek isteyen Akdemir, silahın ateş alması sonucu başından vuruldu.

Ağır yaralanan Akdemir, olay yerine çağrılan ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Akdemir, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



