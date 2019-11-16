''Dur'' ihtarına uymadı; polisi öldürüyordu!

14 Kasım 2019 gecesi İzmir’in Konak ilçesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarında meydana gelen olayda, uygulama yapan trafik polisleri, Hakan K.’nun kullandığı otomobili durdurmak istedi. Önce yavaşlayan, sonra bir anda otomobili ile manevra yapan ve alkollü olduğu iddia edilen Hakan K., kaçmaya başladı. Bu sırada bir polis memuru da Hakan K.’yu engellemek için aracın kaputuna tutundu ve sürüklenmeye başladı. Yaklaşık 400 metre kaputta giden polis memuru, bir süre sonra yola savrulurken, Hakan K. ise kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan polis memuru, Dokuz Eylül Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis memurunun durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis memurunun yaşadığı dehşet anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde polis memurunun otomobilin kaputuna tutunarak gitmesi ve düşmesi yer aldı.

0,87 PROMİL ALKOLLÜ

Olaydan yaklaşık 4 saat sonra polis ekipleri tarafından yakalanan Hakan K.’ya yapılan kontrolde 0.87 promil alkollü olduğu belirlendi. Çeşitli suçlardan çok sayıda kaydının olduğu öğrenilen Hakan K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.