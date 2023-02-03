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Durağa dalan İETT otobüsünün şoföründen tek cümlelik ifade

Durağa dalan İETT otobüsünün şoföründen tek cümlelik ifade
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İstanbul Bahçelievler'e İETT otobüsünün durağa daldığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. Yolcuların uyukladığını iddia ettiği otobüs şoförü, ''Otobüsün frenleri bozuktu, benden kaynaklı değildi'' dedi.

Bahçelievler D-100 Karayolu yan yoldaki İETT otobüs durağında dün akşam saat 18.20'de meydana gelen olayda, Sefer B.'nin kullandığı İETT otobüsü, durağa gelirken bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkan otobüs, durakta başka İETT otobüsüne binen ve durakta bekleyen yolculara çarparak ilerledi. Otobüs, durağın ilerisinde bekleyen minibüse çarparak durabildi.

1 ÖLÜ, 6 YARALI
Kazada Hikmet K. (51) Messaouda M. (25), Ahmad R. (52), Yeter B. (53), Fatma O. ve Fehim A. yaralandı. Yaralılardan Hikmet K. hayatını kaybetti.

"OTOBÜSÜN FRENLERİ BOZUKTU"
Kazadan sonra Sefer B. polis ekiplerince gözaltına alındı. Sefer B.'nin emniyette ifade vermeyerek susma hakkını kullandığı, ifadesini savcılıkta vermek istediğini söylediği öğrenildi. Sefer B.'nin polise kazayla ilgili ilk verdiği bilgide ise 'Otobüsün frenleri bozuktu, benden kaynaklı değildi' dediği öğrenildi.

UYUKLADIĞI İDDİA EDİLDİ
Öte yandan polisin kazayla ilgili yaptığı çalışmalarda yolcuların şoförü 'Kaza yapacaksın dikkat et' diye uyardığı, şoförün araç kullanırken uyuklar vaziyette olduğu öğrenildi. Sefer B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.

DHA

Etiketler bahçelievler iett otobüsü kazası
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