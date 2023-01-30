Düzce'de korkutan deprem

Kandilli'nin açıkladığı verilere göre; Düzce'nin Gümüşova ilçesinde 3.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre, Düzce'nin Gümüşova ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

Saat 13.14'te gerçekleşen deprem yerin 4.6 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.