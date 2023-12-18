Ece Ronay hakkında flaş gelişme

Pendik ve Gebze’de, sosyal medya fenomeni Ece Ronay’ın eski eşi Mehmet Bilir’e ait 2 işyerini kurşunlayan şüphelilerin ve Ece Ronay’ın ifadeleri ortaya çıktı. Savcılığın Ece Ronay'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep ettiği öğrenildi.

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay’ın eski eşi Mehmet Bilir’in Pendik ve Kocaeli’ndeki 2 ayrı işyerine farklı tarihlerde silahlı saldırı düzenlendi.

Bilir’in şikayeti üzerine konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri işyerlerine saldıran motosikletli şüphelileri tespit etti.

Şüphelilere yönelik 8 Aralık Cuma günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelileri azmettirdiği değerlendirilen Ece Ronay’ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

ECE RONAY’A ÖRGÜT SORUŞTURMASI

"Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak", Yönetmek veya Üye Olmak", "Tehdit", "Kasten Yaralama", "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet", "Mala Zarar Verme", "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçlarından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İFADESİ 1 SAAT SÜRDÜ

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edilen Ece Ronay ve 4 şüpheli Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda ifadesi alınmak üzere savcılığa götürüldü. Yaşı küçük olan bir şüpheli ise Çocuk Suçları Soruşturma Bürosuna sek edildi. Ece Ronay’ın ifadesi yaklaşık 1 saat sürdü.

İşyerlerine saldırı düzenleyen şüphelilerin kendilerini azmettiren kişinin K.A. olduğunu itiraf ettikleri, Ece Ronay’ın ise kendisi hakkındaki bütün iddiaları reddettiği öğrenildi.

Ronay hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talep edilirken 4 kişi hakkında ise tutuklama talep edildi.

Suça sürüklenen bir çocuğun ise Çocuk Suçları Soruşturma Bürosundaki işlemleri devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Ece Ronay, eski eşinin iş yerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Ronay’la birlikte, eski eşinin iş yerini kurşunladığı tespit edilen 5 kişi daha yakalanmıştı.

Ece Ronay’a ait cep telefonları, tablet ve dizüstü bilgisayar gibi elektronik cihazlar, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’ndeki uzman ekipler tarafından inceleme altına alınmıştı.

Ronay ile tetiği çeken şüphelilerin bağlantısı araştırılıyor.

Aralık ayı başında da Ece Ronay’ın Kocaeli Gebze ve İstanbul Kadıköy’deki güzellik merkezlerine silahlı saldırı düzenlenmişti.

Emniyete başvuran Ronay, saldırılarla ilgili şikayetçi olmuştu.

ECE RONAY KİMDİR?

Ece Ronay aslen Diyarbakırlıdır. 17 Kasım 1991 yılında dünyaya gelen ünlü isim Sanko Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik bölümü mezunudur.

İlk olarak yayınladığı videolar ve paylaşımlarla adını duyuran sosyal medya fenomeni ardından yayınladığı şarkılarla geniş izlenme rakamlarına ulaştı.

"Karpuz" şarkısı ardından "Git Çatla" isimli şarkısıyla ismini geniş bir kitleye duyurdu.

Baba Yorgun ile 77 milyon, Karpuz ile 87 milyon, Şiki Şiki ile 96 milyon izlenme rakamlarına ulaşan Ece Ronay, Instagram'da 1.5 milyon, Youtube'da ise 823 bin takipçiye ulaşmıştır.

Ece Ronay, bir dönem klibinde oynayan Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini iddia etmişti. Taciz ve tehdit iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbil 13 bin 100 TL adli para cezası ve 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

DHA