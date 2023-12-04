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Ece Ronay'ın güzellik merkezine ikinci saldırı

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Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki güzellik merkezine silahlı saldırı düzenlendi.

Olay, sabah erken saatlerinde Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi, kimliği belirsiz kişi ve ya kişilerce kurşunlandı. Pazar günü kapalı olan merkezde sabah gelen çalışanlar camdaki kurşun izlerini fark etti. İhbar üzerine çok sayıda ekip gönderildi. İş yerine 3 kurşun isabet ettiği belirtildi.

Polis güvenlik şeridi çekerek  çalışma yaptı. Sosyal medya fenomeni Ece Ronay olayla ilgili ifade vermek üzere polis merkezine gittiğini öğrenildi. Polis, şüpheli ya da şüpheli yakalamak için çalışma başlattı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Ece Ronay'a ait güzellik salonu da kurşunların hedefi olmuştu.

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DHA

Etiketler ece ronay silahlı saldırı fenomen güzellik merkezi
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