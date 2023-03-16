Eczacı kalfası ve yardımcısına ilaçla cinayet davası

Ankara'da eczacı bir kadının yiyeceğine ilaç kattıkları gerekçesiyle eczacı kalfası ve yardımcısı hakkında cinayet suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara'da, 20 Aralık 2020'de yaptığı trafik kazasında yaralanan ve 4 yaşındaki oğlu A.Y.'ı yaşanan kazada kaybeden eczacı B.A., yanında çalışan kalfa S.Ö. ve yardımcısı M.İ.B.'ın yiyecek ve içeceklerine gizlice ilaç kattıklarını ve bu nedenle trafik kazası geçirdiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Hazırlanan iddianamede kalfa ve yardımcısının, eczanenin yönetimini ele geçirip usulsüz ilaç satışı yapmak amacıyla sadece B.A.'a değil, B.A.'ın kardeşine ve muhasebecisine de ilaç verdikleri ileri sürüldü.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

DHA'da yer alan habere göre, şikayet üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonrası eczacı kalfası S.Ö. ve yardımcısı M.İ.B. hakkında iddianame düzenlendi.

İddianamede yer alan bilgilere göre; S.Ö., 2019 yılında kalfa olarak işe başladı. S.Ö.´in işe başlamasından 6 ay sonra eczacı B.A., algıda bozukluk, tikler, titreme, kasılma, sersemlik ve uyku hali gibi sorunlar yaşamaya başladı. Hastaneye giden B.A., önce gizli şeker hastalığı şüphesiyle tedavi gördü. Şikayetleri kesilmeyince mide ameliyatı geçirdi. Psikolojik tedaviye ve alternatif tıp yöntemlerine de başvurdu ancak bir sonuç alamadı. B.A., yaşadığı belirtiler nedeniyle eczaneye gidemez hale gelince kardeşi işin başına geçti.

Bir süre sonra aynı belirtileri bu kez de kardeşi yaşamaya başladı. 1,5 ay boyunca hastaneye giden kardeşi de bir çözüm bulamadı. Yaşadığı sıkıntılar nedeniyle eczaneye gidemeyen B.A., kalfa yardımcısı M.İ.B.'ın tavsiyesi üzerine, mali konuları kalfa S.Ö.'e devretti.

B.A., eczanenin çok iş yapmasına rağmen bu süreçte zarar ettiğini görünce muhasebeci ile anlaştı. Ancak bir süre sonra muhasebeci de aynı sorunları yaşamaya başladı. Bu arada eczanede gribal enfeksiyon için kullanılan bazı ilaçların çok fazla olduğunu fark eden B.A., yaptığı araştırma sonucu kendisinden habersiz bazı ilaçların usulsüz alım satımının yapıldığını, kalfa ve yardımcısının bu ilaçları bazı hastalara reçete ederek menfaat temin ettiklerini fark etti.

Eczanesinde olanları anlamaya çalışan B.A., Aralık 2020'de aracıyla evine giderken yaşadığı ani dalgınlık ve uyku hali nedeniyle duvara çarparak takla attı. Kazada B.A.'ın 4 yaşındaki oğlu da hayatını kaybetti. B.A., kazadan 7 ay sonra eczanenin mutfağındaki dolapta, etiketi sökülmüş ve arka tarafa saklanmış halde bulduğu şişenin, 'Nörodol' isimli ve şizofreni tedavisinde kullanılan ilaç olduğunu anladı. Kendisine ilaç verildiğinden şüphelenince de savcılığa başvurdu.

ADLİ TIP RAPORUNDA ANTİPSİKOTİK İLAÇ BİLEŞENLERİ TESPİT EDİLDİ

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında kalfa S.Ö. ve yardımcısı M.İ.B., gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Savcılık; eczacı, kardeşi ve muhasebeciden aldığı örnekleri Adli Tıp Kurumu'na göndererek, rapor aldırdı. Raporda bu kişilerde antipsikotik ilaç bileşenleri tespit edildiği belirtildi. Raporda, bu ilaç bileşenlerinin şizofreni gibi ağır psikotik hastalıkların tedavisinde kullanılan maddeler olduğu, yan etkileri arasında da titreme, yavaş hareketler, dengesiz yürüme, uykulu hissetme, baş dönmesi, sersemlik ve bulanık görme gibi durumlar oluşabileceği kaydedildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

İddianamede; yapılan inceleme sonrası S.Ö. ve yardımcısı M.İ.B.'ın usulsüz ilaç alım satımı yapıp, SGK'yı zarara uğratarak 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu da işledikleri, eczacıya gizlice ilaç vererek kendileri üzerindeki denetim imkanını ortadan kaldırdıklarını ve bu sayede de 1 milyon 700 bin lira haksız menfaat temin ettikleri belirtildi.

İddianamede ayrıca S.Ö. ve M.İ.B.´ın bu 2 suçun yanı sıra B.A.'ın yiyecek ve içeceklerine kattıkları ilaç nedeniyle kaza yapmasına neden olarak çocuğunun hayatını kaybetmesine sebebiyet verdikleri için 'olası kasıtla çocuğu kasten öldürmek' suçunu da işledikleri kaydedildi. İddianamede, S.Ö. ve M.İ.B.´ın 3 suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. (HABER MERKEZİ)

DHA