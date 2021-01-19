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  4. 19 Ocak 2021 15:24

Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat, gözaltına alındı

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan bir avukat gözaltına alındı.

Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat, gözaltına alındı
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Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında avukat N.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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