Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat, gözaltına alındı

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Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında avukat N.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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