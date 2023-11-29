  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Edremit'te ağışlar köprüyü yıktı

Edremit'te ağışlar köprüyü yıktı

Güncelleme:

Edremit'te geçtiğimiz günlerde meydana gelen yağışlarda bir kısmı çöken Zeytinli Köprüsü, son yağışlarla birlikte tamamen çöktü.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Edremit ilçesi Zeytinli Mahallesi'nde eski Çanakkale İzmir Karayolu köprüsü geçtiğimiz günlerde meydana gelen yağmurda kısmen çökmüştü. Gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle Zeytinli Çayı'nın debisinin artması ile birlikte daha önce zarar gören köprü tamamen çöktü. Yolun daha önceki çökme olayında trafiğe kapatıldığı öğrenildi.

İHA

Etiketler edremit köprü zeytinli köprüsü sel fırtına
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hava şaşırtacak... Kış gelmeden bahar geliyor
Sahte savcı gerçek savcıya yakalandı
Seyir terasında feci ölüm! 220 metreden aşağı düştü
Fırtına Bursa'yı yıkıp geçti!
İstanbul'da elektrik kesintisi: 18 ilçe karanlığa gömülecek
Erdoğan'dan gazeteciye ''50+1'' tepkisi: ''Lafa bak!''
Türkiye'de sıradan bir gün: Kovulan işçi tazminatını böyle alabildi
Marmara'da kabus: Dev dalgalar denizle karayı birleştirdi
Antalya-Moskova uçağında ''seks'' gözaltısı
Türkiye'nin Angelina Jolie'si bu sefer öyle bir yerine estetik yaptırdı ki...