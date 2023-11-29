Edremit'te ağışlar köprüyü yıktı

Edremit'te geçtiğimiz günlerde meydana gelen yağışlarda bir kısmı çöken Zeytinli Köprüsü, son yağışlarla birlikte tamamen çöktü.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Edremit ilçesi Zeytinli Mahallesi'nde eski Çanakkale İzmir Karayolu köprüsü geçtiğimiz günlerde meydana gelen yağmurda kısmen çökmüştü. Gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle Zeytinli Çayı'nın debisinin artması ile birlikte daha önce zarar gören köprü tamamen çöktü. Yolun daha önceki çökme olayında trafiğe kapatıldığı öğrenildi.

İHA