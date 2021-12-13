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Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da peş peşe iki deprem meydana geldi. Maden ilçesinde meydana gelen depremlerin büyüklüğü 3.3 ve 3.6 olarak duyuruldu.

Elazığ’ın Maden ilçesinde peş peşe 3.3 ve 3.6 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldi.

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 19.58’da Maden ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak bildirildi. Ardından ilçede saat 20.10’da yerin 6.98 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İlçede depremler hafif hissedilirken, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi. 

Etiketler korona Elazığ deprem
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