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Emekli öğretmen ağladı, Türkiye ağladı...

Antalya’da 15 katlı apartmanın 5’inci katında çıkan yangında, evi küle dönen 66 yaşındaki emekli öğretmen yatak odasında sakladığı yaklaşık 80 bin liralık birikimi yanınca gözyaşlarına boğuldu.

 Konuşmakta güçlük çeken emekli öğretmen, “En azından telefon ve birikimimi almak istedim ama çok duman vardı, giremedim. Hiçbir şey alamadım” dedi.

Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesindeki bir sitede bulunan 15 katlı apartmanın 5'inci katında yangın çıktı. Ev sahibi emekli öğretmen Osman Çolakoğlu (66), yatak odasında alevleri görünce evden dışarıya çıktı.

Diğer apartman sakinleri de dumanları fark edip binayı boşalttı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

 İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması yangın söndürülürken, çalışmaları izleyen Çolakoğlu'nun oldukça üzgün olduğu görüldü.

“Zararımız 70-80 bin lira”

Yakınları tarafından teskin edilen Çolakoğlu, “Banyodan çıktım, yatak odasını açınca dumanları gördüm. Aşağı inip itfaiyeye haber verdim. Sağ olsunlar çabuk geldiler. Para ve altınlarımız vardı. Zararımız 70-80 bin” diyerek gözyaşı döktü.

Emekli öğretmen ağladı, Türkiye ağladı...

 “Hiçbir şey alamadım”

Evine girip birikimini kontrol eden Çolakoğlu'nun yine gözleri doldu. Konuşmakta güçlük çeken emekli öğretmen sadece, “Her gün koyuyorduk. Telefonu ve birikimi kurtarmak istedim. Hiçbir şey alamadım” diyebildi.

 İlk belirlemelere göre elektrik aksamından çıktığı belirtilen yangınla ilgili itfaiye ve polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Etiketler emekli öğretmen gözyaşları yangın evi apartman birikim
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