Emniyet açıkladı; e-Devlet dolandırıcısı yakalandı

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e-devlet sisteminin hacklendiği ve çok sayıda insanın kişisel bilgilerinin ele geçirildiği iddialarının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) açıklama yaptı. EGM, gazetecilere ulaşarak kişisel bilgilerini paylaşan şahsın ‘dolandırıcı’ olduğunu yakalandığını belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Son günlerde sosyal medya üzerinden e-devlet sisteminin hacklenerek kişisel verilerin ele geçirildiği iddiası ile başta gazeteci Fatih Altaylı olmak üzere birden fazla gazetecinin dolandırılmaya çalışıldığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde söz konusu gazetecileri dolandırmaya çalışan K.Ç. (17) isimli suça sürüklenen çocuk Bursa’da yakalanmış ve hakkında adli işlemlere başlatılmıştır” denildi.