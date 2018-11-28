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  4. 28 Kasım 2018 16:43

Emniyet müdürünü öldürmüştü Cezası müebbete çevrildi

Bayburt'ta 3. sınıf Emniyet Müdürü Ömer Lütfi Evci'yi öldüren öğrencinin cezası müebbet hapse çevrildi.

Emniyet müdürünü öldürmüştü Cezası müebbete çevrildi
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Bayburt'ta 3. sınıf Emniyet Müdürü Ömer Lütfi Evci'yi kaldığı apart otelde öldürdüğü gerekçesiyle Yargıtay'ın bozma ilamının ardından yeniden yargılanan üniversite öğrencisi B.Ç.'nin cezası müebbet hapse çevrildi.

Bayburt Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık B.Ç., bazı yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, sanık Ç.'ye son savunması için söz verdi. Hakkındaki suçlamayı reddeden Ç., önceki beyanlarını yinelediğini söyledi. Daha sonra maktul ve sanık avukatlarının da savunmaları alındı.

Mahkeme heyeti, müzakere sonunda üzerine atılı "kasten insan öldürme" suçunu sabit görerek sanığın müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Bayburt Polis Meslek Yüksekokulunda görevli 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ömer Lütfi Evci, 14 Kasım 2014'de kaldığı apart otelde öldürülmüştü. Cinayetle ilgili davada Bayburt Üniversitesi öğrencisi B.Ç., "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay, öldürülen Ömer Lütfi Evci'nin apart otelde kaldığı odadaki poşette 2 kişiye ait parmak izi olduğu gerekçesiyle o kişilerin de ifadelerinin alınması için dosyayı yerel mahkemeye iade etmişti.

AA

ceza , emniyet müdürü
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