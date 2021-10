Engelliye önce çarpıp sonra darp etti!

Samsun’da akülü tekerlekli sandalyesi ile ilerleyen Irak uyruklu bir kişiye otomobiliyle çarptıktan sonra darp etti. O anlar kameralara an be an yansıdı.

Samsun İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda meydana geldi. Kaptanağa Sokak’ta, tek şeritli yolda akülü tekerlekli sandalyesi ile ilerleyen Iraklı Mühah F.’a, arkadan gelen A.K., otomobiliyle çarptı. Araçtan inen sürücü ve arkadaşı M.C.Ş., daha sonra da yavaş ilerleyerek, yolu kapattıkları gerekçesiyle engelli genç ve arkadaşı Y.A.H.'yi darbetti. Sürücü ve yanındaki, otomobille olay yerinden ayrılırken, engelli genç ve arkadaşı da yüzüne aldıkları yumruk darbeleriyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yaralılara olay yerinde müdahale edildi. Polis, sürücü A.K. ve otomobilde bulunan M.C.Ş.’yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. İfadeleri alınan 2 kişi, serbest bırakıldı. Sürücünün engelli genç ve arkadaşını darp ettiği anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. DHA