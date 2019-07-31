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  4. 31 Temmuz 2019 14:46

Erkek arkadaşını böyle tokatladı

İstanbul Maltepe'de otobüs durağında bekleyen bir kadın, erkek arkadaşı olduğu düşünülen şahsa herkesin içinde tokat attı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Maltepe’de otobüs durağında bekleyen bir kadın ile yanındaki erkek arkadaşı olduğu değerlendirilen kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Kadın, tartıştığı adama herkesin içerisinde tokat attı, sırtına vurdu. Kadının sokak ortasında art arda vurduğu adam sakinliğini koruyarak kendisini savunmakla yetindi. Daha sonra adamın oradan uzaklaşmasıyla tartışma sonlandı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadın tartıştığı adama tokat atıyor, adam kadını tutarak kendini savunmaya çalışıyor.

İHA

istanbul , maltepe , erkeğe şiddet
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