''Erkek cinayeti''nde silah polise ait çıktı

Tokat'ta, ayrıldığı nişanlısını tabancayla vurarak öldüren ve kız arkadaşını da yaralayan kadın zanlının kullandığı silahı, polis memuru olan bir arkadaşının evinden aldığı belirlendi.

Dün, Tokat'ta eski nişanlısı ile arkadaşına kurşun silahlı saldırı düzenleyen ve A.B.Y.'ı (27) tabancayla vurarak öldüren F.G.'nin emniyette susma hakkını kullanıp ifade vermediği öğrenildi.

F.G.'nin olay sırasında kullandığı tabancayı, Tokat'ta görevli bir polis memuru arkadaşının evinden gizlice aldığı belirlendi. F.G.'nin psikolojik rahatsızlığı olduğu ve ilaç tedavisi gördüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Ne olmuştu?

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Çeçenistan Caddesi'nde Tokat Gaziosmanpaşa Hastanesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. F.G., 1 yıl önce ayrıldığı nişanlısı A.B.Y.'ın işlettiği tütün ürünleri dükkanının önüne gitti. Burada A.B.Y.'ı, kız arkadaşı E.D. ile birlikte gören F.G., üzerinde taşıdığı tabancayı çekip, peş peşe ateş etti.

A.B.Y. ve E.D. yaralandı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan A.B.Y., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. E.D. ise Tokat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olay sonrası kaçan F.G., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.