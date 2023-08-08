Erzincan'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Erzincan’da seyir halindeki otomobil park halindeki iki otomobile çarptı.

Kaza, Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.AG., idaresindeki 55 ADS ... plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 24 DE ... ve 34 NA ... plakalı otomobillere çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada, Necati A. hayatını kaybederken 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı