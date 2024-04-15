Erzurum Şeker Fabrikası'nda yangın paniği
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Erzurum Şeker Fabrikası'nda işçilerin kaldığı yatakhanede çıkan yangın paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Aziziye ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi’nde faaliyet gösteren şeker fabrikasında işçilerin kaldığı yatakhanenin çatısında yangın çıktı.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne ait araçlarla yangına müdahale ediliyor.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İHA
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