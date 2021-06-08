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Esenler’de alışveriş merkezinde korkutan yangın

Esenler’de alışveriş merkezinde korkutan yangın

İstanbul Esenler’de bir alışveriş merkezinin mobilya bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Atışalanı Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş merkezinin 4. katında bulunan mobilya bölümünde yangın çıktı.

Alışveriş merkezinde bulunan vatandaşlar hemen tahliye edilerek, durum itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Esenler ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.

CADDEDE ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Polis ekipleri ise caddeyi güvenlik şeridiyle kapattı. Araç trafiğinin yaklaşık 1 saat akmadığı caddede araç kuyrukları oluştu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ve caddede oluşan yoğunluk havadan görüntülendi. (İHA)

 

Etiketler esenler yangın alışveriş merkezi
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