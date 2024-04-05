Eşi olacak cani 22 yerinden bıçakladı: O Türkiye'nin mucize kadını

İstanbul'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından 22 yerinden bıçaklanan ve 1 hafta boyunca yoğun bakımdaki tedavisinin ardından hayata dönen Türkiye'nin mucize kadını yaşadığı kabusu gözyaşları içinde anlattı.

Başakşehir'de boşanmak istediği eşi F.K. tarafından vücudunun 22 yerinden bıçaklanan ve bir hafta yoğun bakımda kalan D.K., hayati tehlikeyi atlattı. Boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbelerine rağmen hayata yeniden tutunan D.K.'ya doktorlar "Mucize kadın" ismini verdi. O gün yaşadıklarını anlatan D.K., "Ölmek istemiyordum. Çünkü ben iki çocuk annesiyim ve ayakta durmak zorundayım, güçlü olmak zorundayım" dedi.





Olay, 23 Mart Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında Şahintepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceki evliliğinden 2 çocuk sahibi olan 24 yaşındaki D.K., 5 ay önce akraba evliliği yaptığı Ferhat D.K. tarafından anlaşamadıkları ve kıskançlık nedeniyle evinden kovuldu. Bir süre sonra pişman olan Ferhat D.K., 3 ay evli kaldığı eşinin geri evine dönmesini istedi. Eşinin evden kovmasıyla birlikte babasına taşınan ve boşanmak isteyen D.K. ise bu teklifi reddetti. 23 Mart'ta eşini arayan F.K., davadan önce son kez D.K.'ya konuşmak istediğini söyledi ve çift Küçükçekmece'de bir parkta buluştu. Çift bir süre konuştuktan sonra F.K. eşine bir otele gitme teklifinde bulundu. D.K. ise bu teklifi reddederek Başakşehir'de bir arkadaşının doğum günü olduğunu söyledi. Bunun üzerine F.K. eşine Başakşehir Şahintepe Mahallesi'ne kadar eşlik etti. Şahintepe Mahallesi'ne geldiklerinde F.K. birden eşi D.K.'yı sokak ortasında karnından bıçakladı.

YAŞAMA YENİDEN TUTUNDU

Eşi D.K.'yı 22 yerinden bıçaklayan F.K., başında ölmesini bekledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yaralı eşinin başında bekleyen F.K.'yı gözaltına alarak zırhlı araçla emniyete götürdü. Sağlık ekipleri ise ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan kadını ambulansla hastaneye sevk etti. 6 saat süren ameliyatın ardından bir hafta yoğun bakımda tedavi gören D.K., hayati tehlikeyi atlattı. Gözaltına alınan F.K. ise cezaevine gönderildi.

Pendik'te 35 yaşındaki S.K., 5 ay önce boşandığı eski eşi Ü.K. tarafından 13 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü. S.K.'yı öldüren Ü.K.'nın, F.K. ile amca çocukları olduğu ortaya çıkmıştı.

"ÖNCE OTELE GİTMEK İSTEDİ"

O gün buluştuklarında yaşadıklarını anlatan D.K., "Biz akrabayız. Köye gittiğimde başladı, o zaman tanışık. Her şey güzel gidiyordu, bir ay içinde evlendik. Sonra ufak çaplı tartışmalarımız başladı. Benim onu arkadaşlarımdan üstün tutmam oldu, kız kardeşimi falan kıskanmaya başladı. 3 ay evli kaldık, 3 ay sonra evden kovulmamla gitmem bir oldu. Çok anlaşamıyorduk. O gün işten çıkmıştım, son kez görüşecektik. Bana pazartesi günü mahkememiz olduğunu söyledi. Yanına gittim çok doğaldı. Agresif değildi, sevecen yaklaştı. Önce otele gitmek istediğini söyledi, ben de reddettim. Daha sonra Küçükçekmece'de bir parkta oturduk, sohbet ettik. 'Kararlı mısın? Ayrılmak İstiyor musun?' diye sordu. Ardından, 'Başkalarıyla görüşüyor musun?' dedi, 'Hayır' dedim. 'Başkalarıyla buluştun mu?' dedi, 'Hayır' dedim. Buluşmuşsam da görüşmüşsem de hepsi arkadaşımdır. Çevrem çok çünkü benim. Ondan sonra beraber metroya binerek Başakşehir Şahintepe'ye geldik. Yanında bıçak taşıyormuş ama haberim olmadı" dedi.

"BAŞIMDA ÖLMEMİ BEKLEDİ"

Olay anını anlatan D.K., "Pastaneye gidip pastamızı aldık. Arkadaşıma gidiyordum o gün, doğum günüydü. Arkadaşımı aradım, 'Abla geliyorum' dedim. Telefonu kapatıp çantama koydum ve ilk bıçak darbesini o zaman karnımdan aldım. Ölmek istemiyordum. Ölmek istemediğimi bile bile defalarca her yerimden sırtımdan, karnımdan, boğazımın altından kolumdan bıçaklayarak başımda ölmemi bekledi. Herkes 7 dedi ama 22 tane bıçak darbem var. Yaşamam bir mucize. Sadece en ağır cezayı almasını istiyorum. Bana en son kulağıma fısıldayarak, 'Ben içeriye gireceğim ve görüş günüme geleceksin. Eğer gelmezsen küçük kızını da elinden alır ve onu da öldürürüm.' Ölüm döşeğinde olan beni bile o anda tehdit etti. Bıçakladıktan sonra başımda, 'Sen bana bunu yapmayacaktın' dedi ve çok değişikti" diye konuştu.

"HASTANEDE BANA 'MUCİZE KADIN' DİYORLAR"

Sözlerini iki çocuk annesi olduğunu hatırlatarak sürdüren D.K., "O gün çok korktum ve ölmek istemiyordum. Çünkü ben iki çocuk annesiyim ve ayakta durmak zorundayım, güçlü olmak zorundayım. Hakkımı istiyorum, hak ne ise onu istiyorum. Lütfen kadınlar ölmesin. Hiçbir suçumuz yokken, suçumuz olsun ya da olmasın. Bizim hakkımız bu değil. Şu an dalağım yok, yine risk altındayım. Kalbime stent takıldı, karaciğerim kesilmiş, karaciğerim onarıldı. Bağırsağım kesilmiş. Parmağım kesilmiş, parmağımdan ameliyat olmam lazım. Boğazımdan yutkunabiliyorum ama zor nefes alıyorum. Yürümeye çalışıyorum ama zorluk yaşıyorum. Burada benim adıma, 'Mucize kadın' diyorlar artık. 'Çok iyi toparladın, sen çok güçlüsün' diyorlar. Evet güçlüyüm, güçlü olmak zorundayım. 22 bıçak darbesine rağmen ayaktayım ve ayakta olmaya devam edeceğim. Hakkımı en sonuna kadar savunacağım" şeklinde konuştu.

DHA