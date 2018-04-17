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  4. 17 Nisan 2018 09:31

Eşi ve çocukları diri diri yaktı

İzmir'de cansız bedeni bulunan iş adamının eşi ve çocukları tarafından diri diri yakılarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Eşi ve çocukları diri diri yaktı
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Cesedi bulunan iş adamı Murat Öğüt’ün, eşi ve 2 oğlu tarafından bayıltıldıktan sonra yakıldığı ortaya çıktı. 26 yıllık eşinin, şüphe çekmemek için polise kayıp ihbarında bulunduğu belirlendi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde geçen cumartesi akşamı Ahmetli ile Zeytinköy arasındaki ormanlık alandan geçen tarım işçileri, içinde bir kişiyle birlikte yakılmış bir otomobil gördü. Aracın plakasından, Torbalı'da tuğla fabrikası bulunan evli ve iki çocuk babası işadamı Murat Ö.'e (46) ait olduğunu belirleyen jandarma, cesedi kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Öğüt'ün 26 yıllık eşi Öznur Ö.'ün cumartesi günü polise giderek eşinin kaybolduğu ihbarında bulunduğunu tespit eden jandarma, MOBESE kameralarını inceledi. Olay gecesi işadamının aracı ile başka bir otomobilin aynı anda evin önünden hareket ettiğini belirledi. Bunun üzerine Öznur Ö., oğulları Hadi Ö.(24) ve Batuhan Ö.(19) ile Coşkun G. gözaltına alındı.

Aileye yardım eden ve çocukların da arkadaşı olan Coşkun G. ifadesinde cinayeti itiraf ederek, "Anne ve oğulları, Murat Ö.'ün içeceğine önce uyku hapı koyup uyutmuşlar. Daha sonra da bayıltıcı iğne yapmışlar. Ben eve geldiğimde Murat Ö. halının üzerinde yatıyordu. Halıya sarıp ormanlık alana götürdük. Sonra da Ahmetli köyü ile Zeytinköy arasındaki dağ yolunda Murat Ö.'ün içinde bulunduğu aracı ateşe verdiler" dedi.

Cinayetin neden işlendiği netleşmezken, Murat Ö.ile eşi Öznur Ö.arasında son zamanlarda geçimsizlik yaşandığı bildirildi.

 

Sabah

katliam , izmir , torbalı , cinayet , iş adamı , aile
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