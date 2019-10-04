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  4. 04 Ekim 2019 16:19

Eşini öldürtmek için kiralık katil tuttu

Yurtdışında yaşayan bir iş insanı, boşanma aşamasında olan eşini öldürtmek için tuttuğu kiralık katiller yakalandı. Katillerin yakalanması için 3 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Eşini öldürtmek için kiralık katil tuttu
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Yurtdışında yaşayan iş adamı Kadir A.’nın, boşanma aşamasında olduğu eşi D.C.Y.’yi öldürtmek için tutuğu kiralık katiller yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Almanya’da bulunan iş adamı Kadir A., boşanma aşamasında olduğu eşi D.C.A.’yı, mal paylaşımındaki anlaşmazlıktan dolayı öldürmek istedi. İddiaya göre, eşini öldürtmek isteyen Kadir A., bunun için Türkiye’de kiralık katillerle anlaştı. İş adamı Kadir A., cezaevinde bulunan M.K. ile anlaşarak karısının öldürülmesini istedi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadir A.’nın tuttuğu kiralık katillerin yakalanması için dün İstanbul, Muş ve Giresun’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. D.C.A.’nın Almanya’da bulunan eski eşinin azmettirdiği anlaşılan S.D., H.A., T.Ç. ve K.B. adlı zanlılar yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılar, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki Organize Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının ardından bugün İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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