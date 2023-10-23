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Eşini öldürüp, intihar etti

Eşini öldürüp, intihar etti
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Mersin'in Mut ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu karısını silahla vurarak öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

Mut Devlet Hastanesi otoparkında Ş.K. (39), henüz belirlenemeyen bir nedenle boşanma aşamasında olduğu eşi A.K.'ya (42) tabancayla ateş etti, ardından kendisini de vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekiplerince çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

Çiftin cenazeleri Mut Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler olay yeri mersin kadın cinayeti cinayet intihar
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