Eşiyle barışmak isteyen adamın başına bakın neler geldi

Antalya'da ayrı yaşadığı eşi Huriye A. ile evlilik yıl dönümü öncesi barışmak isterken, evde eşinin birlikte yaşadığı İbrahim A.'nın arkadaşı Mustafa A.'yı tüfekle yaralama suçundan tutuklu yargılanan Ömer A. tahliye edildi.

Olay, geçen 22 Kasım'da Döşemealtı İlçesi'nde meydana geldi. Önceki evliliğinden 1 çocuğu olan Huriye A., bir fırında çalışan 33 yaşındaki Ömer A. ile evlendi. Bir süre sonra ikili arasında anlaşmazlık çıkınca Huriye A. evden taşındı. Eşi hakkında şikayette bulunup boşanma davası açan Huriye A., kamyon şoförü 28 yaşındaki İbrahim A. ile yaşamaya başladı. Eşinin bir başkası ile yaşadığından haberdar olmayan Ömer A., evlilik yıldönümü öncesi eşiyle barışmak için çikolata ve çiçek yaptırdı. Ömer A., daha sonra arkadaşı Oğuzhan K.'nin kullandığı araçla eşinin oturduğu eve gitti. Kapıyı, Huriye A.'nın birlikte yaşadığı İbrahim A. açtı. İkili arasında çıkan arbedeye, evdeki İbrahim A.'nın köylüsü Mustafa A. da katıldı.

İddiaya göre İbrahim A., diz çöktürdüğü Ömer A.'ya eşinin ayaklarını öptürdü. Bu sırada tüfeğin ateşlenmesiyle Mustafa A. karnından yaralandı. 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan hakkında işlem yapılan Ömer A. tutuklandı, 'Basit yaralama ve hakaret' suçundan hakkında işlem yapılan İbrahim A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde eşini ve Mustafa A.'yı öldürmeye teşebbüs eyleminden ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Ömer A., suçsuz olduğunu söyledi. Ömer A., barışmak için gittiği eşinin evinde dövüldüğü gibi iftiraya uğradığını öne sürdü. Ömer A., İbrahim A. demir sopayla bana vurmaya başlayınca kaçarak aracın yanına gittim. Evin önünde bu kez tüfekle bana saldırdı. Tüfeğin alt kısmını bana vurunca, tüfek ateş aldı. Bu ateşle de Mustafa A. yaralandı. Tüfeğin üzerinde parmak izimin olup olmadığı araştırılsın" dedi.

İbrahim A. ise kapıyı açtığında Ömer A.'nın küfür etmesi üzerine yumrukla vurduğunu söyledi. Gürültüyü duyan Huriye A.'nın gelmesi üzerine yere yatırdığı Ömer A.'ya 'Öp lan karının ayağını' dediğini söyleyen İbrahim A.. Huriye'nin ayağını öpmek istemeyince zorla öptürdüm. Sonra da 'Hadi git' dedim. Gitti. Fakat hemen elinde tüfekle geldi. Bize tüfeği doğrulttu. Ben tüfeğin namlusundan tutup yana çevirip kendisine yumrukla vurdum. Yere düştü. Tüfeği almaya çalışırken Mustafa da geldi. Sonra tüfek ateş alınca Mustafa vuruldu. Ömer A.'nın geldiği evi de ben kiraladım. Evime girmeye kalkıştığı için kendisinden şikayetçiyim" dedi.

Davada 'Müşteki' olarak yer alan Huriye A. ise bu yılın şubat ayında boşandıklarını söyledi. Ömer A.'nın kendisine şiddet uyguladığı, küçük kızına tecavüz etmekle tehdit ettiği için yargılanıp ceza aldığını da iddia eden Huriye A., Ömer'in bana yaptıklarını İbrahim'e anlatmıştım. Bu nedenle olay günü İbrahim, Ömer'e zorla ayağımı öptürüp özür diletti. Ömer ile İbrahim yerde boğuşurken tüfek ateş aldı" dedi. Olayda yaralanan Mustafa A. da boğuşma sırasında tüfeğin ateş aldığını söyledi.

Olayda kullanılan tüfekte parmak izi tespit edilmesine karar veren mahkeme, Ömer A.'yı tutuksuz yargılamak üzere tahliye etti. Duruşma ertelendi.