Eski eşini 25 bıçak darbesiyle öldürmüştü: Cezası belli oldu

Kayseri'de, nafaka tartışmasında eski eşi Fatma A.'yı (43) 25 bıçak darbesiyle öldüren tutuklu sanık Yasin T. (40), 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Kocasinan ilçesinde, geçen yıl 2 Nisan'da, Fatma A.'nın yol kenarında 25 yerinden bıçaklanmış cesedi bulundu. Polis ekipleri, cinayeti aydınlatmak için 50 kilometrelik alandaki 4 bin 500 saatlik güvenlik kamerası kaydını izledi, bölgeden geçen araçları takibe aldı. 10 bin araç ise Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile kontrol edildi. Yapılan çalışmalarda, olay yerinden geçen otomobillerden birinin, Fatma A.'nın 6 yıl önce boşandığı Yasin T.’a ait olduğu belirlendi. İkinci evliliğini yapan T., Melikgazi ilçesindeki evinde yakalanıp, gözaltına alınıp, tutuklandı.

Yasin T. hakkında, 'tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında; tutuklu sanık Yasin T. ile Fatma A.'nın şikayetçi 2 ağabeyi, erkek kardeşi ve kız kardeşi hazır bulundu. Savcı, bir önceki duruşmada verdiği mütalaasının tekrar ederek, davaya ilişkin aynı görüşte olduğunu açıklayarak, sanığın 'tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi.

Fatma A.'nın kız kardeşi S.A., "Hiç kimse böyle vahşice öldürülmeyi hak etmez. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi. Fatma A.'nın ağabeyleri ve diğer kardeşleri de şikayetçi olduklarını belirterek, sanığın en ağır cezayı almasını istediklerini söyledi.

'Her şey bir anda oldu'

Duruşma savcısının görüşü sonrası sözleri sorulan sanık Yasin T. ise, "Kimseye tasarlama amacı gütmedim. Fatma, sürekli bana hakaret edip, tehdit ediyordu. 'Eşinden ayıracağım, yuvanı yıkacağım' dedi. Ben bir miktar nafaka parası verecektim. Her şey bir anda oldu. Bana sürekli hakaret edince, kendini kaybettim. Pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Yasin T.'ı, 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Heyet, 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulamadı.