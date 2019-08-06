Eski karısını öldürüp intihar etti

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde inşaat işçisi Kerim T. (45), eski eşi Nuray T.'yi (43), işe gitmek için evinden çıktığı sırada tabanca ile öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi. Nuray T.'nin kızları ve yakınları, gözyaşlarına boğuldu.



Olay, saat 10.00 sıralarından Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Kerim T., bir süre önce boşandığı 3 çocuğunun annesi eski eşi Nuray T.'nin evinin önüne gitti. Kerim T., Sorgun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndaki işine gitmek için evden çıkan Nuray T.'ye tabancasını çıkarıp ateş etti. Olay yerinden uzaklaşan Kerim T., yakındaki Ahmet Uslu Dutluk Parkı'nda aynı silahla kendini vurdu. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nuray T. ve Kerim T.'nin öldüğü belirlendi.







Polis ekipleri, cesetlerin çevresinde güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olayı duyarak gelen Nuray T.'nin kızları, kardeşi ve diğer yakınları, gözyaşı döktü. Nuray T.'nin kızları, polisin güvenlik şeridi çektiği alanda annelerinin cesedine bakarak gözyaşı döktü. Nuray T.'nin kızları ve diğer yakınlarını, polis ve sağlık ekipleri teskin etmeye çalıştı.



Nuray T. ve ve Kerim T.'nin cesetleri, polisin incelemesinden sonra Sorgun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.