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  4. Eski nişanlısı kurşun yağdırmıştı: Genç kız hayatını kaybetti

Eski nişanlısı kurşun yağdırmıştı: Genç kız hayatını kaybetti

Eski nişanlısı kurşun yağdırmıştı: Genç kız hayatını kaybetti

Mersin'de yaşayan 25 yaşındaki Raziye O., eski nişanlısı tarafından sokak ortasında öldürüldü.

Mersin'den kahreden bir haber geldi. Eski nişanlısı 24 yaşındaki Barış Can U.'un silahlı saldırısına uğrayan 25 yaşındaki Raziye O., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet sonrası eski nişanlı U. gözaltına alındı.

YOLUNU KESİP PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ
Olay, sabah saatlerinde Toroslar ilçesi, Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi'nde meydana geldi. Barış Can U., işe gitmek için evden çıkan eski nişanlısı Raziye O.'ın yolunu kesti. Tabancasını çeken U., Raziye O.’a peş peşe ateş etti. Kurşunların isabet ettiği O., kanlar içinde yere yığıldı.

RAZİYE O. HAYATINI KAYBETTİ

Raziye O., çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan O., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından gözaltına alınan Barış Can U., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Etiketler ESKİ NİŞANLI YOL ölüm
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