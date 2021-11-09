Eski tuğgeneral Atasoy'a 14 yıl hapis cezası
Eski tuğgeneral Serdar A. hakkında, nitelikli dolandırıcılık suçundan 8 yıl 4 ay hapis ile 545 bin 820 lira para cezası, FETÖ üyeliğinden ise 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi.
Eski tuğgeneral Serdar A. hakkında, nitelikli dolandırıcılık suçundan 8 yıl 4 ay hapis ile 545 bin 820 lira para cezası, FETÖ üyeliğinden ise 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi.
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