Eski tuğgeneral Atasoy'a 14 yıl hapis cezası

Eski tuğgeneral Serdar A. hakkında, nitelikli dolandırıcılık suçundan 8 yıl 4 ay hapis ile 545 bin 820 lira para cezası, FETÖ üyeliğinden ise 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Eski tuğgeneral Serdar A. hakkında, nitelikli dolandırıcılık suçundan 8 yıl 4 ay hapis ile 545 bin 820 lira para cezası, FETÖ üyeliğinden ise 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi.