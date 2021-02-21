Eskişehir'de 3 kişilik aileyi kimin katlettiği ortaya çıktı

Eskişehir'deki aile katliamında yeni bir gelişme yaşandı.

Eskişehir' de İlkay- Emel T. çifti ile 4 yaşındaki oğulları Ali Doruk'un evlerinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili katil zanlısının eski ortağı Mehmet Şerif B. (33 ) olduğunun tespit edildiği bildirildi. Katil zanlısının, aralarında eşinin de olduğu 8 şüpheliyle birlikte adliyeye sevkedileceği belirtildi.

EVDE ÖLÜ BULUNMUŞLARDI

Eskişehir’de cep telefonu dükkanı bulunan İlkay ve Emel To. çiftinden 16 Şubat'ta haber alamayan İzmir’deki yakınları polise hayatlarından endişe ettiklerini söyleyerek ihbarda bulundu.

Çiftin kısa bir süre önce taşındığı Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Hamamyolu Caddesi’ndeki bir apartmanın 5’nci katına giden polis ekipleri cevap alamadı. Çilingir yardımıyla girilen evde İlkay, eşi Emel ve çocukları Doruk ölü olarak bulunmuştu.