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  4. 12 Mayıs 2017 18:42

Esrarla yakalanan imama 5 yıl hapis

Antalya'da 38 kilo esrarla yakalanan cami imamına 5 yıl 5 ay hapis cezası ile 10 bin lira adli para cezasına mahkum edildi.

Esrarla yakalanan imama 5 yıl hapis
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Antalya'da toplam 38 kilo esrarla yakalanan cami imamı 37 yaşındaki C.L., 5 yıl 5 ay hapis ile 10 bin lira adli para cezasına mahkum edildi.

Antalya'da geçen Aralık ayında 'canlı bomba' ihbarı üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 9 kilo esrar ele geçirildi. Aracı kullanan cami imamı C.L.'nin görev yaptığı Hisarçandır Mahallesi'ndeki iki ayrı yerde, 29 kilo daha esrar maddesi ele geçirildi. Bu uyuşturucuların A.A.'ya ait olduğunu iddia eden Laçinkaya, kendisinin kullanıcı olduğunu söyledi. Casim C:L'nin beyanı üzerine gözaltına alınan A.A. ise iftira atıldığını iddia etti. C.L. ile aralarında husumet olduğunu ileri süren A.A., uyuşturucuyla ilgisi olmadığını belirtti. Tutuklanan iki şüpheli hakkında uyuşturucu ticareti suçundan Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkemede etkin pişmanlıktan yararlanan C.L.'ye 5 yıl 5 ay hapis cezası ile 10 bin lira adli para cezası verildi. A.A. ise 10 yıl 10 ay hapse mahkum edildi.

DHA

imam , hapis cezası , esrar