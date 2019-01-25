Yunanistan onayladı ! Makedonya'nın ismi değişiyor
Yunanistan onayladı ! Makedonya'nın ismi değişiyor
Emeklilere ek zam ! Artış ne kadar olacak ?
Emeklilere ek zam ! Artış ne kadar olacak ?
Bu geceye dikkat ! Bakan'dan kritik fırtına uyarısı
Bu geceye dikkat ! Bakan'dan kritik fırtına uyarısı
MHP'de deprem ! Manisa İl Başkanı görevden alındı, il teşkilatı kapatıldı
MHP'de deprem ! Manisa İl Başkanı görevden alındı, il teşkilatı kapatıldı
İflas eden Pamukkale Turizm'den ilk açıklama
İflas eden Pamukkale Turizm'den ilk açıklama
Dolar ve Euro eridi ! Piyasalarda bayram havası
Dolar ve Euro eridi ! Piyasalarda bayram havası
İstanbul'da AVM'de korkutan yangın
İstanbul'da AVM'de korkutan yangın
ABD'den Türkiye için iyi haber: Yaptırımlar azaldı !
ABD'den Türkiye için iyi haber: Yaptırımlar azaldı !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 25 Ocak 2019 16:22

Evinde boğazı kesilmiş halde bulundu

Kırşehir'de yaşayan Afgan S.M. evinde boğazı kesilmiş olarak bulundu. Komşuların ihbarı üzerine çığlıkları geldiği eve giden polis ekipleri, evin yatak odasında elleri bağlı ve yarı baygın şekilde P.M'yi, salonda ise karısı S.M'yi boğazı kesilmiş halde buldu.

Evinde boğazı kesilmiş halde bulundu
A+ A-

Kırşehir'de Terme Caddesi 180. Sokak'taki bir apartmanda yabancı uyruklu ailenin evinden gelen çığlıkları duyan komşuları polise ihbarda bulundu.

İkameti kontrole gelen polis ekipleri, Afganistan uyruklu ailenin kapısını açtırdıklarında evin yatak odasında elleri bağlı ve yarı baygın şekilde P.M'yi (35), salonda ise karısı S.M'yi (32) boğazı kesilmiş halde buldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından öldüğü belirlenen S.M'nin cesedi, otopsi için Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. P.M. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.Ailenin, evde iki çocukları ile yaşadıkları öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı.

 
 
 

vahşet , cinayet , kırşehir
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM