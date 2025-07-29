Evinde kedi ve köpek olanlara yapılan ölümcül uyarı can aldı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sokak hayvanlarına olan düşkünlüğüyle tanınan bir kişi akciğerine kedi tüyü kaçması neticesinde gelişen enfeksiyon sebebiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sapanca'nın Yanık Mahallesi'nde ikamet eden O.D. (55), evinde beslediği kedilerin yanı sıra sokak hayvanlarına gösterdiği ilgiyle çevresinde sevilen ve tanınan bir isimdi.

Yaklaşık 10 gün önce nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvuran O.D.’ün yapılan tetkikler neticesinde akciğerine kedi tüyü kaçtığı ve bu durumun enfeksiyona yol açtığı belirlendi. Tedavi altına alınan O.D., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Hayvansever kimliğiyle bilinen O.D.’ün cenazesi, Sapanca Yanık Mahallesi Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Yanık Kurtköy Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İHA