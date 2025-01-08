Evinde ölü bulunan Roketsan mühendisinin babasından korkunç iddia

Evinde ölü bulunan Roketsan mühendisi Y.S.Y.'nin emekli polis olan babası, oğlunun intihar etmediğini, infaz edildiğini öne sürdü.

Ankara'da kendisinden haber alınamayan ve 4 Ocak'ta evinde cansız bedenine ulaşılan Roketsan mühendisi Y.S.Y.'nin (25) sodyum nitrat içerek yaşamına son verdiği öne sürülmüştü. Ancak emekli polis olan baba A.Y., oğlunun infaz edildiğini iddia etti.

KRT'ye konuşan baba Y. şu ifadeleri kullandı:

"Oğlum intihar etmedi, infaz edildi. İntihar edecek biri değil.

Mesleki yıllarımda beraber görev yaptığım konunun uzmanı arkadaşlarla baştan başa baktık. Bizim tahminimiz silah zoruyla etkisiz hale getirildiği ve ölümüne sebep olan madde poşetle yüzüne geçirilmiş.

"EVLADIMDAN SIR İSTEMİŞLER"

Görevinden dolayı kesin bir şekilde katledildiğine emin olduk. Evladımdan sır istemişler vermemiş. Sahte deliller üreterek algı operasyonu yapmaya başladılar."

“YÜZ KISMINDA MORLUK VARMIŞ”

Olayla ilgili konuşan gencin komşularından F.Y., “Ev, kokudan durulmaz hale gelmiş. Dışarıda polisler vardı. Ne olduğunu sorduğumda cenaze olduğunu söylediler. Ölen kişinin vücudunda morarma veya darp izleri yokmuş, yatağında ölü bulunmuş. Sadece yüz kısmında morluk varmış. Karşılaştığımızda selamlaşırdık. Bir keresinde dış kapısının açık olduğunu fark ettim. İçeriye girdiğimizde her yer dağınıktı ve alkol şişeleri etrafa dağılmıştı. Biz de ’Kapınızı açık unutmayın’ diye uyarmıştık. Herhangi bir problemini görmedim bugüne kadar. Kendi halinde birisiydi. İyi bir insandı, hiçbir kötülüğünü görmedim” dedi.

“ÖLEN KİŞİNİN BU EVDE KAYDI YOK”

Mahalle Muhtarı ise, “Üç tane genç yanıma geldi, arkadaşlarına üç gündür ulaşamadıklarını söylediler. Ben de kendilerine yardımcı olamayacağımı, emniyete başvurmaları gerektiğini söyledim. Onlar da dediğimi yaptı. Buraya polis ekipleri geldi. Burada 2 kişi ikamet ediyorlarmış, biri 10 gün önce ayrılmış. Yöneticiye ulaştık, evden ayrılan kişiyi aradık. Anahtarı getirdi ve polis eşliğinde eve girdik. Polis ekipleri içerideki kişinin öldüğünü söyledi. Ekipler gelip incelemelerde bulundu. İçeride ilaçların olduğunu ve inceleneceğini duyduk. Ölen kişide yara izi yokmuş. Ölen kişinin bu evde kaydı yok, ikameti burası değilmiş” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Roket ve füze üretimi konusunda uluslararası bir oyuncu haline gelen Roketsan’da yazılım mühendisliği yapan Y.S.Y.'den haber alamayan arkadaşları, durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla girilen evde genç mühendisin cansız bedeniyle karşılaşıldı. Y.S.Y.'nin sodyum nitrat içerek yaşamına son vermiş olabileceği belirtildi. Evde herhangi bir intihar notu bulunamadı. Genç mühendisin son dönemde borsada yoğun işlemler yaptığı, bu işlemlerin de inceleme altına alındığı kaydedildi.