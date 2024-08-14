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Fabrikada büyük patlama: Korkunç anlar kamerada

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Kayseri'de süt kazanının patlaması sonucu meydana gelen iş kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, İncesu OSB'de bulunan bir süt ürünleri firmasında geçtiğimiz Temmuz ayı içerisinde meydana gelen kazada A.T., süt kazanlarını temizlediği sırada bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama oldu. Patlamanın etkisiyle A.T.'nin vücudunda yanıklar oluşurken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. A.T. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, A.T.'nin vücudunda ağır yanıklara neden olan patlamada güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA

Etiketler süt süt kazanı patlama fabrika
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